T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin'de ilaç dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı

MERSİN, (DHA) - MERSİN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, elde ettikleri TC kimlik numaralarına ilaç yazdırıp sattıkları iddiasıyla, aralarında bir eczacının da bulunduğu 3 k

19 Ocak 2018 14:29

MERSİN, (DHA) - MERSİN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, elde ettikleri TC kimlik numaralarına ilaç yazdırıp sattıkları iddiasıyla, aralarında bir eczacının da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, \'nitelikli dolandırıcılık\' ve \'resmi belgede sahtecilik\' suçları ile ilgili yaptıkları çalışmada, bir eczanede usulsüzlük tespit etti. Eczacı O.K. ve eczası kalfası M.G.\'nin vatandaşlardan elde ettikleri TC kimlik numaralarına ilaç yazdırarak, bu ilaçları Y.T.Y. aracılığıyla sattığı belirlendi. Şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon yapan polis, 3 kişiyi yakaladı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan çok miktarda ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MERSİN DHAMERSİN Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele KOMTCMali Suçlarla Mücadele Büro AmirliğiEczacıOperasyondaTLGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24