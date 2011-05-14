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MERSİN'DE İKİ LİSELİ ÖLÜ BULUNDU MERSİN (A.A)

14 Mayıs 2011 01:43

-MERSİN'DE İKİ LİSELİ ÖLÜ BULUNDU MERSİN (A.A) - 13.05.2011 - Mersin'de biri kız iki liseli genç, başlarından tabanca ile vurulmuş olarak bulundu. Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı'ndaki portakal bahçesinde, iki kişinin yattığı ihbarını alan polis, olay yerinde yaptığı incelemede, başlarından tabancayla vurulmuş halde biri kız iki kişi ile karşılaştı.  Yapılan araştırmada, cesetlerin bir polis merkezinde görevli R.A'nın kızı Tuğba Gül A. (16) ile Hüseyin A'ya (17) ait olduğu belirlendi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen Hüseyin A'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemenin ardından farklı lisede okudukları öğrenilen gençlerden Tuğba Gül A'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Mersin Devlet Hastanesi, Hüseyin A'nın cesedi ise Toros Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin intihar ihtimali üzerinde durduğu olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattığı bildirildi. Genç kızın dün akşam saatlerinde babasına ait tabancayı alarak evden ayrıldığı; ancak olay yerinde tabancanın bulunmadığı öğrenildi.

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