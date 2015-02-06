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Mersin'de iki katlı bina çöktü

Mersin'de iki katlı bir bina henüz bilinmeyen bir sebeple büyük bir gürültüyle çöktü. 6 kişi enkaz altından çıkartıldı, kurtarma çalışmaları sürüyor

06 Şubat 2015 01:18

Mersin'de iki katlı bina çöktü, 6 kişi yaralı olarak kurtarılırken, enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Saat 22.30 sıralarında merkez Akdeniz İlçesi Duran Felek Caddesi üzerinde bulunan ve iki ailenin yaşadığı belirtilen eski bir bina saat 22.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü.

Çevreyi toz bulutu sararken, hemen olay yerine koşan mahalle halkı 6 kişiyi enkazdan yaralı olarak kurtardı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü.

İhbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve çok sayıda ambulans ile polis ve sivil savunma ekipleri olay yerine geldi. Bu arada enkazdan bir kadının yardım çağlıklarını duyan ekipler hemen kurtarma çalışması başlattı.

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, 1'i ağır 5 kişinin enkazdan yaralı olarak kurtarıldığını söyledi. Vali Çakacak, enkazda başka kimsenin olmadığı yönünde bilgi alındığını ancak her ihtimale karşı ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

 

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