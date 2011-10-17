Mersin'de gülen taraf Fenerbahçe

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Mersin İdmanyurdu-Fenerbahçe maçından notlar



Maçın başından itibaren etkisini artıran yağış her iki takımın da oyununu olumsuz etkiledi. Karşılaşmanın 23. dakikasında aşırı yağış nedeniyle elektriklerin kesilmesi üzerine stadyumdaki skorbord bozuldu, basın tribünündeki internet bağlantısı kesildi. Sahayı aydınlatan ışıkların jeneratörlerle çalışması nedeniyle kesintiden oyun etkilenmedi.Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın da izlediği mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasının son maçında Mersin İdmanyurdu ile Fenerbahçe, 28 yıl aradan sonra ilk kez karşı karşıya geldi.Tevfik Sırrı Gür Stadı’nı dolduran yaklaşık 12 bin seyirci, takımlarına destek oldu. Konuk takım Fenerbahçe, sahaya sakatlıkları bulunan tecrübeli oyuncuları kaleci Volkan Demirel, Gökhan Gönül ve Mehmet Topuz’dan yoksun çıktı. Sarı lacivertlilerde önceki gün trafik kazası yapan Senegalli oyuncu Issiar Dia kadroda yer aldı. Fenerbahçe’de kaleyi Mert Günok korurken, genç oyuncu Erten Ersu ise ilk kez yedek olarak kadroda yer aldı. Mersin İdman Yurdu’nda Nobre sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, bu oyuncunun iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Karşılaşma öncesinde bir grup Mersin İdmanyurdu taraftarı ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede küçük bir taraftarın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.Bu arada, taraftarların yoğun ilgi gösterdiği ve maç biletlerinin günler öncesinden tükendiği karşılaşma öncesi, taraftarlar saat 16.00’dan itibaren stada alınmaya başlandı. Maç hafif yağmur altında oynanmaya başlandı.Mersin İdmanyurdu ile Fenerbahçe bu maç ile ligde 23. kez karşı karşıya gelmiş oldu. İki ekibi ligde 28 yıl sonra karşı karşıya getiren randevu öncesinde oynanan 22 karşılaşmada, Fenerbahçe’nin 10, Mersin İdmanyurdu’nun 1 galibiyeti bulunuyor, taraflar 11 maçta da eşitliği bozamadı. Mersin İdmanyurdu ile ligde en son 1982-83 sezonunda karşı karşıya gelen Fenerbahçe sahasındaki maçı 3-0 kazanırken, Tevfik Sırrı Gür Stadı’ndaki maç ise 0-0 berabere bitmişti. Aynı sezon Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Mersin İdmanyurdu final oynamıştı. Fenerbahçe, 2-0 ve 2-1’lik sonuçlarla galip gelerek uzun süre hasret kalacağı Türkiye Kupası’nı son kez müzesine taşımıştı. Mersin İdmanyurdu, Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk ve tek galibiyetini 1968-69 sezonunda almıştı. 1 Aralık 1968 tarihinde İstanbul’daki maçta rakibini 1-0 mağlup eden Mersin ekibi, daha sonra Fenerbahçe ile yaptığı 19 maçta da galibiyet elde edememişti.Stat: Tefik Sırrı GürHakemler: Halis Özkahya, Baki Tuncay Akın, Cem SapmanMersin İdmanyurdu: Hakan Arıkan, Mustafa, Josep Boum, İbrahim, Erhan, Erman, Ben Yahia, Zurita, Nduka, Moritz, BetoFenerbahçe: Mert Günok, Reto Ziegler, Bekir, Yobo, Orhan, Cristian, Emre Belözoğlu, Caner, Özer, Bienvenu, AlexGol: Dk. 4 Özer (Fenerbahçe)Sarı kart: Dk. 38 Ben Yahia, Dk. 42 Moritz (Mersin İdmanyurdu)