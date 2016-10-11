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Mersin'de gözaltına alınan Evrensel muhabiri Polat serbest

Mersin'de gözaltına alındıktan 16 gün sonra serbest bırakılan ardından yeniden gözaltına alınan Halil İbrahim Polat ikinci kez serbest bırakıldı

11 Ekim 2016 20:12

Mersin’de haber takibi yaparken gözaltına alınan ve 16 günlük gözaltının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve dün akşam bir kez daha gözaltına alınan Evrensel Muhabiri Halil İbrahim Polat, yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol uygulamasıyla ikinci kez serbest bırakıldı.

Evrensel'in Mersin muhabirleri Cemil Uğur ve Halil İbrahim Polat haber takibi sırasında gözaltına alınmış ve 16 günlük gözaltı sonrasında serbest bırakılmıştı.

Daha sonra il dışına çıkma izni almak için karakola giden Cemil Uğur, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Uğur, "örgüte üye olmak" ve "örgüt propagandası" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Cemil Uğur’un tutuklanmasının ardından bugün de birlikte gözaltına alındığı Halil İbrahim Polat akşam saatlerinde gözaltına alındı. Polat ikinci kez adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

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