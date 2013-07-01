Mersin'de Gezi Parkı protestosuna müdahale: 17 yaralı

Akşam saatlerinde Yenişehir’de bulunan AVM önünde toplanan yaklaşık 500 kişi, Barış Meydanı’na yürümek istedi. Polisin ‘Yaptığınız eylem kanunsuzdur dağılın’ uyarısıyla, AVM içerisinden yürüyerek, 2 AVM binasının arasındaki alana geldi. Buradan tekrar meydana yürümek isteyen grubun polise direnmesi üzerine, polis eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Polisin müdahalesi nedeniyle göstericilerden bazıları alışveriş merkezine kaçarak işyerlerine sığındı. Biber gazından etkilenen göstericilere işyerindeki çalışanlar yardımcı olmaya çalıştı.

Olaylar sırasında 2 gazeteci ve bir emniyet amirinin de aralarında bulunduğu 17 kişi yaralandı