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Mersin'de gazeteciye silahlı saldırı; Belediye Başkanı: Tanık var mı? Muhtar: Ben gördüm!

Silahlı saldırıya uğrayan gazeteci, suç duyurusunda bulundu

25 Ekim 2017 15:42

Turan Dal*

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve SONSES TV imtiyaz sahibi A.Vahap Şehitoğlu'nun evine silahlı saldırı düzenlendi. Üzerinde tepe lambası bulunan bir otomobille gelen kişi/kişiler eve doğru 6 el ateş açtı. Saldırının ardından Şehitoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından hedef gösterildiğini ileri sürdü. Kocamaz yazılı açıklamayla iddiayı yalanlayarak, "Görgü tanığı var mı?" diye sordu. Şehitoğlu'nun yaşadığı mahallenin muhtarı Nasip Küpeli, "Olayı ben gördüm, jandarmaya da anlattım" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.   

Eski Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şehitoğlu'nun evine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taciz ateşi açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın duyulmasının ardından saldırının  yapıldığı yere giden jandarma ekipleri evin etrafını çepeçevre sararak inceleme yaptı. İncelemede 3 adet boş kovan bulundu.
 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz"Belediye başkanı hedef gösterdi"

Saldırının ardından Şehitoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz tarafından sosyal medyada hedef gösterildiğini ileri sürdü. 15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında 'FETÖ'nün Mersin Büyükşehir Belediyesi imamı olduğu iddia edilen Erkan Karaarslan hakkında yazılar yazdığını söyleyen gazeteci Şehitoğlu, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, beni sosyal medyadan hedef gösterdi" ifadesini kullandı.

"Faillerin yakalanmasını istiyorum"

Kocamaz'ın sosyal medyada kendisini hedef gösterdiğini ileri süren Şehitoğlu, "Faillerin yakalanmasını istiyorum" dedi.

"Görgü tanığı var mı?"

Kocamaz ise saldırıya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada “Görgü tanığı var mı?" diye sordu.  Kocamaz saldırı "Şehitoğlu’nun yeni bir senaryosu mu?“ diye konuştu.

"Ben gördüm"

Mahallenin muhtarı Nasip KüpeliKocamaz’ın "Görgü tanığı var mı?" sorusuna yanıt Mersin'deki Darısekizi Mahallesi Muhtarı Nasip Küpeli’den geldi. Küpeli, Şehitoğlunun aktardığı gibi olay günü aynı saatlerde beyaz ve tepe lambası yanan bir aracın, Kepirli Mahallesi yolu üzerinde bulunan evin önünden geçtiğini belirtti. Küpeli, o gece evinin önünde gördüğü araçla ilgili jandarmaya ifade verdiğini aktardı.

Muhtar Küpeli şöyle konuştu:

"Evim, Kepirli mahallesine giden yolun başlangıcında. O gün akşam olay saatinden hemen önce, Evde otururken, Tepe lambası ışığı çaktı. Jandarma geldi sandım. Pencereden dışarı yola baktım. Evimin hemen aşağısında biraz yavaşladı.  Biraz daha gittikten sonra yine yavaşladı. Beyaz bir araçtı. Üzerinde de tepe lambası vardı. Mallarımız olduğu için aracın arkasından baktım. Düvemiz doğuracağı için ve Hırsızlığa karşı biz hep uyanığız. Araç karanlıkta yukarı, Kepirli'ye doğru gitti. Bu ifademi Jandarmaya da verdim" 

*Turan Dal, Mersin'de yayımlanan İmece gazetesinde muhabir olarak çalışıyor.

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