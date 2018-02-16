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Mersin'de fuhuş operasyonu: 63 gözaltı

MUT (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Mut ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, fuhşa yer temin edip, aracılık yapan 24 kişi ile aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 38 kadın ve rüşvet iddiasıyla 1 kamu görevlisi gözaltına alındı

16 Şubat 2018 21:13

MUT (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Mut ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, fuhşa yer temin edip, aracılık yapan 24 kişi ile aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 38 kadın ve rüşvet iddiasıyla 1 kamu görevlisi gözaltına alındı.
Mersin Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mut Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın koordineli olarak uzun süredir yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında, 4 otel ve 3 gazinoya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, fuhşa yer temin edip, aracılık yapan 24 kişi ile fuhuş yapan 35\'i yabancı uyruklu olmak üzere 38 kadın ve rüşvet iddiasıyla 1 kamu görevlisi yakalanarak gözaltına alındı.
Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan 24 kişinden 16\'sı ve rüşvet iddiasıyla adliyeye sevk edilen bir kamu görevlisi tutuklandı. Diğer 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Fuhuş yapan 38 kadından 5\'inde cinsel yolla bulaşan çeşitli hastalıklar tespit edildi. 35 yabancı kadın gerekli işlemlerin ardından ülkelerine gönderildi.

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