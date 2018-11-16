Mersin'de FETÖ'nün yeniden yapılanma çalışmasına operasyon: 23 gözaltı

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de yeniden yapılanmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY\'nin yeniden yapılanmasının önlenmesine yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takip kapsamında, örgütün toplantılarına katılıp \'himmet\' adı altında para toplanmasına olanak sağlayanlar ile \'bölgeci\' diye tabir edilen şüphelilerin belirlendiği bildirildi. Bunun üzerine 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, adresinde bulunamayan 1 kişinin ise arandığı belirtildi.



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