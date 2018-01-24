Mersin'de FETÖ'nün 12 kadın eğitmenine gözaltı

Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA) - MERSİN\'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında örgüte ait kurumlarda ve üniversitede eğitmenlik yapan 12 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Çalışma kapsamında Mersin Üniversitesi kadın yapılanması içerisinde, FETÖ\'ye ait kurumlarda eğitmenlik yaptıkları, Bank Asya\'da hesap artırımları bulunan, örgütle iltisaklı kurumlarda SGK kaydı olduğu belirlenen 18 kadın hakkında gözaltı kararı çıktı. Bunun üzerine harekete geçen polis, zanlıların yakalanması için farklı kentlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 kadın Mersin’e getirilirken, Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 kadının ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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