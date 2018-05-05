Mersin'de FETÖ'den 9 askere gözaltı

MERSİN, (DHA) -MERSİN’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 asker gözaltına aldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Başsavcılığın ankesörlü telefon soruşturması kapsamında aralarında askeri öğrenci, yüzbaşı ve teğmenlerin de bulunduğu 11 asker hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 9 şüpheli asker gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.