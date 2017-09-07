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Mersin'de FETÖ'den 35 askere gözaltı kararı

MERSİN, (DHA) - MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 6'sı üsteğmen toplam 35 asker hakkında gözaltı kararı verildi

07 Eylül 2017 13:39

MERSİN, (DHA) - MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 6\'sı üsteğmen toplam 35 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütünün askeri yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak çalışmalar yapıldığı bildirildi. Çalışmalar sonunda terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 6 üsteğmen, 25 astsubay, 3 uzman çavuş ve 1 uzman er hakkında gözaltı kararı alındığı kaydedildi. Askerlerden 33\'ünün halen görevde, 2\'sinin ise emekli oldukları ifade edildi.
 

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