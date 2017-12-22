Mersin'de FETÖ'den 15 asker tutuklandı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev yapan 15 rütbeli asker, tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cep telefonu kayıtları incelemesi sonucunda, 40 ankesörlü telefondan örgütün mahrem imamları ile irtibat kurdukları belirlenen 31 muvazzaf asker gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü\'nde 14 gündür sorgulanan şüpheliler, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Aralarında yarbay, yüzbaşı ve astsubayların olduğu şüphelilerin bir kısmı itirafçı oldu. Şüphelilerin 15\'i tutuklanırken, 16\'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



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