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Mersin'de FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 29 işadamı gözaltına alındı, 18 kişi ise aranıyor

02 Ekim 2017 14:25

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 29 işadamı gözaltına alındı, 18 kişi ise aranıyor.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütüne finansman sağlayan, Bank Asya\'da hesap artıran,, KHK ile kapatılan derneklerde üyelik kaydı olan, işadamlarından terör örgütü ile ilişki ve irtibatlı kişilerle yurtdışı çıkış kaydı bulunan, örgütün tepe yönetimi ile aynı otelde aynı tarihlerde kalan 47 işadamına yönelik yapılan operasyon yapıldı. 29  işadamı gözaltına alınırken, adreslerinde bulunmayan 18 kişi ise aranıyor.

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