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Mersin'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Zanlıların işlemleri için emniyette

02 Ağustos 2017 13:12

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 21 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 21 kişinin, örgüte ait kurumlarda sigorta kayıtlarının olduğu ve kapatılan Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 20'sinin terör örgütünün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlendi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

 

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