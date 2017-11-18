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Mersin'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 'Üniversite öğrencileri ağabeylerine' yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı

18 Kasım 2017 17:15

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) hücre evi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün \'Üniversite öğrencileri ağabeylerine\' yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY yönelik  Mersin\'de bulunan hücre evi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün üniversite ağabeyi konumunda bulunan aralarında öğretmen, hemşire, komiser ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mersin merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin de yakalamasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

 

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