Mersin'de Fenerbahçe üç puana tek golle ulaştı

Fenerbahçe kritik haftaya moralli giriyor! Deplasman kabusu yaşayan ve bu hafta BATE ile Trabzonspor'a konuk olacak sarı lacivertliler, Mersin'de moral buldu. Kocaman'ın talebeleri, Mersin İdman Yurdu'nu Webo'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

İstikrarsız bir dönemden geçen ve yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarlarının tepkisini çeken Fenerbahçe, Mersin'de moral depoladı.

Bu sezon deplasman maçlarında yaşadığı sıkıntılar dolayısıyla üst üste gideceği BATE ve Trabzon deplasmanlarından endişe eden sarı lacivertliler, Mersin İdman Yurdu'nu Webo'nun golüyle 1-0 yehip ligdeki 3. deplasman galibiyetini aldı.

Fenerbahçe maçın daha 3. dakikasında gole çok yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada arka direğe hareketlenen Cristian Baroni, topu kale önüne çıkardı. Webo kaleye arkası dönük durumda topa dokundu ama vuruş autla sonuçlandı.

Özellikle Gökhan Gönül ve Dirk Kuyt'ın sağdan geliştirdiği kanat akınlarıyla gol arayan sarı lacivertlilerde Webo ve Sow girdiği pozisyonlar istediği vuruşu yapamadı.

Ev sahibi ekip ise kısa paslarla Fenerbahçe savunmasını aşmaya çalıştı. 16. dakikada Burhan'ın ofsayt pozisyonda topla buluşup ceza sahasına çıkardığı pasta meşin yuvarlak ağlarla buluşsa da ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Maçın ilk heyecan veren pozisyonu 25. dakikada yaşandı. Sow'un ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı nefis vuruşta, kaleci Bicik de aynı güzellikte bir kurtarış yaptı.

Mersin İdman Yurdu'nun Fenerbahçe'yi kendi sahasında karşılaması ile süren maçın 30. dakikasından itibaren tempo artmaya başladı.

33. dakikada sarı lacivertliler bir kez daha gole yaklaştı. Webo'nun ceza sahasına gönderdiği topu çizgi üzerinde yakalayan Kuyt bekletmeden ortasını yaptı. Geriden hareketlenen Emre, ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla yerden sert bir şut çekti ama David Bicik çok iyi uzanıp direğin dibinden topu kornere tokatladı.

Bu pozisyondan 5 dakika sonra bu kez ev sahibi ekip kaleyi yokladı. Culio, kaleyi cepheden gören bir yerden kullandığı serbest vuruşta şutunu çekti, kaleci Volkan aynı güzellikte topu kornere çeldi. Kornerden gelen ortada ise Nobre'nin nefis röveşatası, az farkla auta çıktı.

42. dakikada hızlı gelişen bir Mersin İY atağında Culio topu sağ kanatta bomboş durumda bekleyen Burhan'a aktardı. Burhan'ın ceza sahasına ortasında Nobre uçarak kafayı vurmaya çalıştı ama topa yetişemedi ve Fenerbahçe kalesi büyük bir tehlike atlattı.

Giderek hareketlenen maçta ilk yarı 0-0 bitmek üzereyken sahneye Webo çıktı. Emre Belözoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda kalece Bicik yine topu çelmeyi başardı. Ancak bu kez top, Bicik'in müdahalesi ile havalanıp Webo'nun önüne geldi, çiçeği burnunda sarı lacivertli golcü de bu fırsatı kaçırmadı: 1-0

Maçın ilk yarısı da bu golle birlikte sona erdi...

Maçın ilk değişikliği de Fenerbahçe'den geldi. Aykut Kocaman, ikinci yarıya Cristian'ın yerine Caner Erkin'i oyuna dahil ederek başladı.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarının ilk dakikalarından sonra Fenerbahçe'nin etkili oyunu başladı.

Önce 55. dakikada Webo mutlak pozisyondan faydalanamadı. Kuyt'tan aldığı pasla topla buluşan Sow, rakibini şık bir çalımla geçip ceza sahasına girdi ve yerden pasla Webo'yu penaltı noktası civarında topla buluşturdu. Pozisyonunu düzelten Webo, sol ayağıyla sert bir şut çekiyor fakat Stepanov'dan dönen top ceza sahası dışına yöneldi.

Hemen 2 dakika sonra Caner'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Webo, bekletmeden ceza sahasına koşu yapan takım arkadaşı Sow'u gördü. Penaltı noktası önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Senegalli forvet, sol ayağıyla çektiği şutta topu yandan dışarı yolladı.

Böylece Fenerbahçe 2 dakika içinde 2 %100'lük pozisyondan yararlanamamış ve farkı 2'ye çıkaramamış oldu.

Bu arada ev sahibi ekip de bu anlarda 2 değişikliğe birden gitti. Önce Emanuel Culio'nun yerine Adewole Raheem Lawal oyuna dahil oldu. Birkaç dakika sonra ise mecburi bir değişiklik yapıldı. Sol ayağından yaşadığı sakatlık sebebiyle kendini yere bırakan Mert Nobre, yedek kulübesine oyundan çıkmak istediğini belirtti. Nobre'nin yerine Mehmet Yıldız sahadaki yerini aldı.

70'de gelişen Fenerbahçe atağında önce Kuyt sonra Sow, ceza sahası önünde topla buluştular ancak savunma iyi kapandı. Kuyt, kendisinin ve Sow'un değerlendiremediği pozisyon sonrası takibini sürdürdü ve sağ kanattan ortasını yaptı ancak savunma hata yapmadı. Bu pozisyondan hemen sonra Dirk Kuyt'ın yerine Mehmet Topal oyuna dahil oldu.

Bu arada ağır başlayan, sonra bir anda Fenerbahçe'nin gol pozisyonlarıyla hareketlenen mücadelede tempo dakikalar geçtikçe düştü, düştü, düştü... Skor üstünlüğünü elinde bulunduran Fenerbahçe, bu sezonki kötü deplasman karnesinin de etkisiyle temkinli bir oyun sergilerken; ev sahibi Mersin İdman Yurdu yenilgiden kurtulacak bir görüntüde değildi.

Bu arada maçın son anlarında sarı kart gören Raul Meireles cezalı duruma düştü ve önümüzdeki hafta gidilecek zorlu Trabzon deplasmanında oynama hakkını kaybetti.

Düşük tempo ve cılız gol girişimleri ile geçen son dakikalarda skor değişmeyince, Fenerbahçe Mersin'den 1-0'lık galibiyet ve 3 puanla dönmeyi başardı. Bu sezon 3. deplasman galibiyetini alıp puanını 34'e çıkaran sarı lacivertliler böylece BATE ve Trabzonspor maçları öncesi de moral depolamış oldu. Ligde sondan 2. sırada bulunan Mersin İY ise 20 puanda kaldı.

Mersin İdmanyurdu: 0 - Fenerbahçe: 1

Stat: Tevfik Sırrı Gür

Hakemler: Özgür Yankaya, Muhittin Gürses, İsmail Şencan

Mersin İdmanyurdu: Bicik, Murat Ceylan, Stepanov, Ivan de Souza, Ozokwo, Culio (Dk. 59 Lawal), Nobre (Dk. 64 Mehmet Yıldız), Burhan, Mitrovic, Hakan (Dk. 73 Tanju), Serkan

Fenerbahçe: Volkan, Egemen, Bekir, Sow, Kuyt (Dk. 71 Mehmet Topal), Meireles, Baroni (Dk. 46 Caner), Emre, Ziegler, Gökhan, Webo (Dk. 82 Semih)

Gol: Dk. 45 Webo (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 82 Lawal (Mersin İdmanyurdu) Dk. 89 Meireles (Fenerbahçe)