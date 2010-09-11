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Mersin'de evlere tehdit mektupları

Mersin'de bazı mahallelerdeki evlere, yarın yapılacak halk oylamasının boykot edilmesi yönünde tehdit mektupları bırakıldığı öğrenildi.

11 Eylül 2010 03:00

T24 - Mersin'de bazı mahallelerdeki evlere, yarın yapılacak halk oylamasının boykot edilmesi yönünde tehdit mektupları bırakıldığı öğrenildi.


Merkez Akdeniz ilçesinde özellikle Güneydoğu'dan göç edenlerin ağırlıklı olarak ikamet ettiği mahallelerde referandumun boykot edilmesi yönünde çalışmalar yürütülüyor.


Bazı evlere “Uyarı” başlığı adı altında tehdit mektupları bırakılırken, halk oylamasının boykot edilmesi isteniyor, tehdit dolu ifadeler yer alıyor.


İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını, bunun üzerine önceki gün gece yarısı düzenlendikleri operasyonda 17 kişinin gözaltına alındığını anımsattılar.


Yetkililer, bu kişilerin arasında tehdit mektuplarını bırakanların da bulunduğunu, soruşturmanın devam ettiğini kaydettiler.

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