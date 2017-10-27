T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin'de emlak dolandırıcılığı şebekesi çökertildi: 28 gözaltı

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN'de vatandaşların gayrimenkulünü hileli yollarla satın alarak emlak dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonrda 28 kişi gözaltına alındı

27 Ekim 2017 20:32

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN\'de vatandaşların gayrimenkulünü hileli yollarla satın alarak emlak dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonrda 28 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, mağdur vatandaşların şikayeti üzerine, hileli yollardan taşınmaz dolandırıcılık yaparak haksız menfaat temin ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında  operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus, Erdemli ilçeleri ve kent merkezinden düzenlene eş zamanlı operasyonda 4\'ü kadın 28 kişi gözaltına alındı. Aralarında 3 noter çalışanı, emlakçı ve tapu müdürlüklerinden emeklilerin bulunduğu zanlıların yapılan sorgusunda, maddi değeri düşük taşınmazları satmak için vekalet alarak, hileli yollarla da alınan vekaletle mal sahiplerinin diğer gayrimenkul bilgilerini ekleyip, satış yaptıkları ortaya çıktı.
İfadeleri alınan zanlılardan 3\'ü savcılık talimatı ile serbest kalırken, 25 kişi de sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önemleri altında adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MustafaDHAMERSİNEmniyet MüdürlüğüCumhuriyet BaşsavcılığıKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüTarsus ErdemliAralarındaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24