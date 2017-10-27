Mersin'de emlak dolandırıcılığı şebekesi çökertildi: 28 gözaltı

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN\'de vatandaşların gayrimenkulünü hileli yollarla satın alarak emlak dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonrda 28 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, mağdur vatandaşların şikayeti üzerine, hileli yollardan taşınmaz dolandırıcılık yaparak haksız menfaat temin ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus, Erdemli ilçeleri ve kent merkezinden düzenlene eş zamanlı operasyonda 4\'ü kadın 28 kişi gözaltına alındı. Aralarında 3 noter çalışanı, emlakçı ve tapu müdürlüklerinden emeklilerin bulunduğu zanlıların yapılan sorgusunda, maddi değeri düşük taşınmazları satmak için vekalet alarak, hileli yollarla da alınan vekaletle mal sahiplerinin diğer gayrimenkul bilgilerini ekleyip, satış yaptıkları ortaya çıktı.

İfadeleri alınan zanlılardan 3\'ü savcılık talimatı ile serbest kalırken, 25 kişi de sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önemleri altında adliyeye sevk edildi.



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