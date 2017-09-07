Mersin'de dün karakola saldıran IŞİD'li devletten sosyal yardım alıyormuş!

Mersin’de MİT Bölge Müdürlüğü binası ile yan yana olan 50. Yıl Polis Merkezi’ne dün sabah saldırı girişiminde bulunan Suriye uyruklu canlı bomba Abdulkadir E. vurularak öldürüldü. Canlı bombanın ailesiyle birlikte polis merkezine ve MİT binasına yaklaşık 100- 150 metre mesafedeki bir dairede oturduğu ve devletten sosyal yardım aldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Abidin Yağmur'un haberine göre, Mersin’in merkez Yenişehir İlçesi 50. Mahallesi’ndeki MİT binası ile 50. Yıl Polis Merkezi’nin olduğu sokakta dün sabah şüpheli hareketleriyle dikkati çeken kişiye polis “dur” ihtarında bulundu.

Dur ihtarına uymayan ve binaya doğru ilerleyen şüpheli, polisler tarafından vurularak öldürüldü. Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamada, şüpheli şahsın omzundan aşağı doğru sallanan kabloya elini atması üzerine vurularak öldürüldüğü belirtildi. Yapılan soruşturmada saldırı girişiminde bulunan canlı bombanın Suriyeli 19 yaşındaki yaşındaki Abdulkadir E. olduğu belirlenirken, canlı bombanın 3 yıldır MİT bölge Müdürlüğü ve 50. Yıl Polis Merkezi’ne yaklaşık 150 metre mesafedeki bir apartman dairesinde ailesiyle birlikte yaşadığı ortaya çıktı.

Canlı bomba Abdulkadir E.’nin evine baskın yapan polisler, babası Ahmet E.’yi gözaltına aldı ve evde arama yaptı. Canlı bombanın 2 kardeşinin Suriye’deki çatışmalarda öldüğü, kendisinin de başından şarapnel parçasıyla yaralandığı ve sol tarafının kısmi felç olduğu bilgisine ulaşıldı Gazetemize konuşan 50. Yıl Mahallesi Muhtarı Hasan Balbay, “Bu ailenin burada 3 yıldır oturduğuna dair kayıtların hepsi var. Ev sahibi ile kira kontratı var, nüfus müdürlüğünde kayıtları var, sosyal yardım fonlarından para alıyorlar orada kayıtları var. Saldırganın babası sürekli camiye gelir gider. Tek başına gelir. Onu camiden tanıyorum. Ama saldırganı pek fazla görmedim. Buralarda çok gezdiğini, birileriyle görüştüğünü görmedim. Şüpheli bir hareketini de görmedim. Kolundan sakat olduğunu biliyorum. Onun dışında ne iş yaparlar, çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar mı bilmiyorum” diye konuştu.