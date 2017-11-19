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Mersin'de dolu ve şiddetli yağış etkili oldu (2)

ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI Mersin'in merkez Yenişehir İlçesi'nde, yağmurla karışık yağan dolu cadde ve bulvarları göle çevirdi

19 Kasım 2017 20:44

ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI
Mersin\'in merkez Yenişehir İlçesi\'nde, yağmurla karışık yağan dolu cadde ve bulvarları göle çevirdi. İlçede bulunan İstemihan Talay Bulvarı, 20\'nci Cadde ve 36\'ıncı Cadde sel suları ile dolarken, araçlar da sular altında kaldı. Zaman zaman ceviz büyüklüğünde yağan dolu da araçlara zarar verdi. Bazı ev ve işyerli de selden nasibini aldı. Sel suları içerisinde ilerleyen bir TOMA da düştüğü çukurdan iş makinesi sayesinde kurtarıldı. Adana- Mersin arasında çalışan ve Adana\'dan 15.40\'ta hareket eden tren de Mersin\'in Tarsus ilçesinde, aşırı dolu yağışı nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı. Tren daha sonra Mersin\'e hareket etti.

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