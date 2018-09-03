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MERSİN'DE DEHŞET: EVDE 3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU (1)

MERSİN'de müstakil evde 3'ü çocuk, 5 kişinin cesedi bulundu

03 Eylül 2018 18:56

MERSİN\'de müstakil evde 3\'ü çocuk, 5 kişinin cesedi bulundu.
Olay, merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi\'nde tek katlı evde meydana geldi. İhbar üzerine müstakil eve gelen polis ekipleri, evde 3\'ü çocuk 5 kişinin cesedi ile karşılaştı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi., Çevre güvenliği alınarak evde inceleme başlatıldı. Yapılan ilk incelemede, tabancayla vuruldukları belirlenen 5 kişinin, Mehmet Kaya, eşi Zehra Kaya, çocukları Onurcan, Esmanur ve abia Kaya olduğu belirlendi. 
Mehmet Kaya\'nın, eşi ve çocuklarını öldürdükten sonra aynı silahla intihar etttiği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER DHA FEED TEN GEÇİLİYOR 

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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