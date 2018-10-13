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Mersin'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de polis, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı

13 Ekim 2018 16:26

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de polis, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik yaptığı operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ\'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, il merkezi ve Tarsus ilçesinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Tarsus ilçesinde 3, il merkezinde 2 kişi ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak Mersin Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen 5 şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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