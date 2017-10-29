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Mersin'de Cumhuriyet Bayramı, yağmur altında kutlandı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yağmura rağmen coşkuyla kutlandı

29 Ekim 2017 15:44

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yağmura rağmen coşkuyla kutlandı.
Mersin Valisi Ali İhsan Su\'nun Kültür Merkezi Şeref Salonu\'nda, kutlamaları kabul etmesiyle başlayan program, Cumhuriyet Meydanı\'nda devam etti. Burada Vali Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Burhanettin Kocamaz ile birlikte üstü açık cipe binerek, Mersinlilerin bayramını kutladı. Törene AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, CHP Mersin Milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Fikri Sağlar, Serdal Kuyucuoğlu ve Hüseyin Çamak, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ile gaziler, öğrenciler ve çok sayıda Mersinli katıldı.
Törende katılımcılara seslenen Vali Su, \"Büyük fedakarlıklarla kazandığımız kurtuluş savaşı zaferini, millet egemenliğine dayalı, milli iradeyi esas alan cumhuriyet ile taçlandırdık. Cumhuriyetimiz, kurduğu devletlerle binlerce yol tarihe yön vermiş milletimizin köklü geçmişi üzerine inşa edilmiştir. Cumhuriyetimiz, milletimizin ebediyete kadar var olacağının, kutsal vatan topraklarında hür ve bağımsız yaşayacağının en büyük teminatıdır\" dedi.
Halk oyunları ekibinin gösterileri sırasında başlayan yağmur, katılımcıların coşkusunu engelleyemedi. Yağmur altında süren kutlamada çocuklar, bayrak altına sığınırken, 29 Ekim programı, yağmur altında yapılan tören geçidiyle son bulundu.

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