-MERSİN'DE BİR OKULA MOLOTOF KOKTEYLİ ATILDI MERSİN (A.A) - 12.09.2010 - Mersin'de referandum için oy kullanılan bir okul ile önündeki iki araca molotof kokteyli atıldı. Akdeniz ilçesindeki Yeni Hal Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan İlköğretim Okulu'na gelen küçük bir grup, vatandaşlar oy kullandığı sırada molotof kokteyli attı. Molotof kokteyllerinden biri okulun bahçesine diğeri de giriş kapısının önüne düştü. Okulda herhangi bir zarar meydana gelmedi. Gruptakiler ayrıca okul önünde bulunan 33 RK 288 plakalı kamyonet ile 33 EH 733 plakalı otomobile de molotof kokteyli attılar, bir ekmek satış kulübesine de zarar vererek kaçtılar. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü araçlardan biri kullanılamaz hale geldi, diğeri ise kısmen yandı. Bu arada Şevket Sümer Mahallesi'ndeki Hatice Uluğ İlköğretim Okulu da zaman zaman taşlandı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin okul çevresinde aldığı önlemler sürüyor.