Mersin'de bir evde 5 kişinin cesedi bulundu

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi'nde müstakil bir evde 5 kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gündoğu Mahallesi'ndeki bir ikamette cinayet olduğu bilgisi üzerine adrese giden ekipler, eve girip arama yaptı.

Yapılan aramada ekipler, evin damında 3'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenini buldu. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında ölenlerin baba Mehmet (42), anne Zehra (35), çocukları Onur (17), Rabia (12) ve Esmanur (5) Kaya oldukları belirlendi.

Güvenlik güçleri, damda yaptıkları incelemede olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da Mehmet Kaya'nın yakınlarında buldu.

Aile üyelerinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, bazı aile yakınları işsiz olan baba Mehmet Kaya'nın psikolojik sorunları olduğunu iddia etti.

Polislerin evde incelemesi sürerken çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi de bölgede tedbir aldı.