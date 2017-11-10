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Mersin’de bin 500 yıllık zeytin ağacı tescillenecek

MERSİN, (DHA)- MERSİN’in Mut ilçesinde 5 yıl önce yol çalışması sırasında sökülen ve bin 500 yıllık olduğu belirtilen zeytin ağacı, merkez Mezitli ilçesinde yeniden toprakla buluşturulurken, belediye tarafından 'anıt ağaç' olarak tescillenmesi için girişi

10 Kasım 2017 19:02

MERSİN, (DHA)- MERSİN’in Mut ilçesinde 5 yıl önce yol çalışması sırasında sökülen ve bin 500 yıllık olduğu belirtilen zeytin ağacı, merkez Mezitli ilçesinde yeniden toprakla buluşturulurken, belediye tarafından \'anıt ağaç\' olarak tescillenmesi için girişim başlatıldı.
Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Menderes Mahallesi’ndeki Demokrasi Meydanı’na dikilen bin 500 yıllık zeytin ağacı, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından kayıt altına alındı. Yetkililer tarafından yapılan ölçümler doğrultusunda 6 metre 48 santim çapında olduğu belirlenen asırlık ağaçtan alınan teknik bilgiler ve ölçümler rapor haline getirilerek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunuldu. Yapılan incelemeler ve alınan envanterler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirilerek uygun görüldüğü takdirde anıt ağaç olarak tescillenecek. Belediye yetkilileri tarafından özenle bakılan ağaç, bölge sakinlerinin beğenisi kazandı. Etrafı çitle örülen ve yapılan çevre düzenlemesiyle eşsiz bir görünüm kazanan ağacın gövdesi büyük ilgi topluyor. Devasa büyüklükteki gövdeye sahip olan ağacı görenler, merakla yakından inceleyerek, fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

FOTOĞRAFLI

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