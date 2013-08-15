Mersin'de BDP temsilciliğine silahlı saldırı

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde yüzleri maskeli kişiler, BDP 'nin mahalle temsilciliğine silahla saldırdı. Temsilcilikte kimsenin bulunmadığı sırada yapılan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mustafa Ercan'ın haberine göre, olay, saat 01.00 sıralarında Kurdali Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası alınamayan otomobille temsilcilik binası önüne gelen yüzleri maskeli 3 kişi, araçtan inerek, tüfek ve tabanca ile parti binasının kapı ve camlarına ateş etti. Saldırganlar, silah seslerini duyarak uyanan ve ışıkları açarak kendilerini gören bir kişinin de evine ateş edip kaçtı. Sevk edilen çok sayıda polis ekibi çevrede önlem aldı. Polis yaptığı incelemede, parti binasının pencere, kapı ve duvarlarını delen kurşunlarının yanı sıra tüfekten çıkan saçma izlerine de rastlandı. Olay Yeri İnceleme ekibi delil araştırması yaparken, bulunan kovanlara el konuldu. Polis, saldırı ile ilgili geniş araştırma başlattı.

BDP Mersin İl Başkanı Halis Ernarinci, Akdeniz İlçe Başkanı İhsan Taş ve parti yöneticileri, silahlı saldırıya uğrayan ve büyük zarar gören parti binasını ziyaret ederek, görgü tanıkları ve mahalle sakinlerinden bilgi aldı. İl Başkanı Ernarinci, saldırıda pompalı tüfek ve tabanca kullanıldığının tespit edildiğini, polisler tarafından içeride yapılan inceleme sonucunda da 30'u aşkın tabanca ve saçma izinin belirlendiğini söyledi. Ernarinci, Türkiye 'de kandan beslenenlerin ve barış sürecini hazmedemeyen insanların olduğunu ifade ederek, şöyle dedi: "Biz buna boyun eğmeyeceğiz, yılmayacağız. 35 senedir varlığımız için direnmekteyiz. Öfkeliyiz, saldırıyı nefretle kınıyoruz. Valilik ve Emniyete çağrımız, saldırıyı yapan alçakları en kısa sürede yakalayıp, yargı önüne çıkarmalarıdır. Olayın takipçisi olacağız. Bize göre bu binaya sıkılan kurşun, barış sürecine sıkılmıştır."