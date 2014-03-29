Mersin’de, BDP ile CHP’yi ittifak yapmış gösteren afişler asıldı!

Hikmet Durgun

Mersin’de BDP ile CHP’nin 30 Mart’ta ittifak yaptığı algısı yaratan afişler, kent merkezinde bulunan mahallelerde çöp konteynırları ve duvarlara yapıştırıldı.

Merkez Akdeniz İlçesine bağlı Üçocak ve Yenimahalle'de duvarlara ve çöp konteynarlarının üzerine, BDP ile CHP seçimde ittifak yapıyormuş gibi bir algı yaratan afişler asıldı. Kimliği belirlenemeyen kişilerce dün gece saatlerinde asıldığı tahmin edilen afişlerin sol tarafından BDP, sağ tarafında ise CHP’nin logosu, altta ise, ‘Yaşasın halkların kardeşliği” sloganı yer alıyor.

BDP Mersin İl Başkanlığı, BDP ile CHP'nin seçimde ittifak yaptığı algısı yaratan ve kent merkezine bağlı mahallelerde bulunan duvarlara ve çöp konteynırlarına yapıştırılan afişlerle ilgili basın açıklaması yaptı. BDP İl Başkanı Halis Değer, Afişlerde CHP ve BDP'nin amblemlerinin olduğunu ve üzerinde “Yaşasın halkların kardeşliği” sloganı yazılı olduğunu belirtti. Değer afişlerin asılmasına, “Bildiğiniz gibi bu bizim sıkça kullandığımız bir slogandır. Böylece bizim CHP ile ittifak yaptığımız yanılgısı yaratılmaya çalışılıyor. Bunun da külliyen yalan olduğunu belirtmek isterim” diyerek tepki gösterdi.

Değer, “Günlerdir genel merkezimizden il örgütümüze kadar, eş başkan adaylarımızdan parti çalışanlarımıza kadar sistemin hiçbir partisiyle ittifak yapmadığımızı, yapmayacağımızı açıklamamıza rağmen Mersin'de gücümüzden korkan CHP ve AKP, kendileriyle ittifak yaptığımızı söyleyerek seçmenlerin kafalarını bulandırmaktadırlar” şeklinde konuştu.

Akdeniz Belediye Başkanı M. Fazıl Türk ise HDP'nin halkların demokratik hakları için mücadele yürüten siyasi bir irade olduğuna belirterek, saldırıların çirkin olduğunu ve amacına ulaşamayacağını söyledi. Türk, “Mersin'de ve Türkiye'nin genelinde BDP ve HDP'nin dışında sistem partileriyle bir ittifak anlayışımız olamaz. Anlayışımıza ters, bu partilerle ittifak yapmamız demek, onlardan bir farkımızın kalmaması anlamına gelir. Bu kirli siyaseti kim yapıyorsa yasal takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.