T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin’de, BDP ile CHP’yi ittifak yapmış gösteren afişler asıldı!

Mersin'de BDP ile CHP seçimde ittifak yapıyormuş gibi bir algı yaratan afişler asıldı

29 Mart 2014 23:48

Hikmet Durgun

Mersin’de BDP ile CHP’nin 30 Mart’ta ittifak yaptığı algısı yaratan afişler, kent merkezinde bulunan mahallelerde çöp konteynırları ve duvarlara yapıştırıldı.

Merkez Akdeniz İlçesine bağlı Üçocak ve Yenimahalle'de duvarlara ve çöp konteynarlarının üzerine, BDP ile CHP seçimde ittifak yapıyormuş gibi bir algı yaratan afişler asıldı. Kimliği belirlenemeyen kişilerce dün gece saatlerinde asıldığı tahmin edilen afişlerin sol tarafından BDP, sağ tarafında ise CHP’nin logosu, altta ise, ‘Yaşasın halkların kardeşliği” sloganı yer alıyor.

BDP Mersin İl Başkanlığı, BDP ile CHP'nin seçimde ittifak yaptığı algısı yaratan ve kent merkezine bağlı mahallelerde bulunan duvarlara ve çöp konteynırlarına yapıştırılan afişlerle ilgili basın açıklaması yaptı. BDP İl Başkanı Halis Değer, Afişlerde CHP ve BDP'nin amblemlerinin olduğunu ve üzerinde “Yaşasın halkların kardeşliği” sloganı yazılı olduğunu belirtti. Değer afişlerin asılmasına, “Bildiğiniz gibi bu bizim sıkça kullandığımız bir slogandır. Böylece bizim CHP ile ittifak yaptığımız yanılgısı yaratılmaya çalışılıyor. Bunun da külliyen yalan olduğunu belirtmek isterim” diyerek tepki gösterdi.

Değer, “Günlerdir genel merkezimizden il örgütümüze kadar, eş başkan adaylarımızdan parti çalışanlarımıza kadar sistemin hiçbir partisiyle ittifak yapmadığımızı, yapmayacağımızı açıklamamıza rağmen Mersin'de gücümüzden korkan CHP  ve AKP, kendileriyle ittifak yaptığımızı söyleyerek seçmenlerin kafalarını bulandırmaktadırlar” şeklinde konuştu.

 Akdeniz Belediye Başkanı M. Fazıl Türk ise HDP'nin halkların demokratik hakları için mücadele yürüten siyasi bir irade olduğuna belirterek, saldırıların çirkin olduğunu ve amacına ulaşamayacağını söyledi. Türk, “Mersin'de ve Türkiye'nin genelinde BDP ve HDP'nin dışında sistem partileriyle bir ittifak anlayışımız olamaz. Anlayışımıza ters, bu partilerle ittifak yapmamız demek, onlardan bir farkımızın kalmaması anlamına gelir. Bu kirli siyaseti kim yapıyorsa yasal takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

seçimlermersinchpbdpittifak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24