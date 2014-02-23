BDP afişine 'ay yıldız' çizildi, HDP'liler saldırıya uğradı

Mersin’de BDP’nin Akdeniz Belediyesi için gösterdiği eş başkan adayları Yüksel Mutlu ve Fazıl Türk'ün fotoğrafının yer aldığı afişin üzerine ay yıldız çizilerek “MHP” yazıldı. İzmir'in Urla ilçesinde de, seçim bürosu açma hazırlığındaki HDP'lilere çevrede toplananlar saldırdı. HDP ve PKK aleyhine slogan atan, bin kişi kadar oldukları belirtilen grup BDP binasına da saldırdı.

Hikmet Durgun'un haberine göre, BDP’nin Mersin’in Akdeniz İlçesi, Çakmak Caddesi üzerinde bulunan seçim bürosunun karşısında bulunan direklere asılan bayraklar, dün gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce sökülerek yere atıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Tufan Marat ve Hakan Güngördü’nin haberine göre, Urla Belediyesi'nin de bulunduğu meydanda, seçim bürosunun açılışı için hazırlık yapan 100 kadar HDP'liye çevredekiler saldırdı. Meydanda toplanan bine yakın kişi, burada HDP'lilere izin vermeyeceklerini söyledi.

Mersin'de BDP afişine 'ay yıldız'

Mersinde,aynı büronun karşısında bulunan BDP Akdeniz Belediyesi eş başkan adayları Yüksel Mutlu ve Fazıl Türk'ün resimlerinin yer aldığı afişe de zarar verildi. Eş başkan adaylarının yüzünü ve zafer işareti yaptıkları ellerini siyah sprey boya ile boyayan kişi veya kişiler, afişin üzerine ay yıldız çizip “MHP” yazdı. MHP ibaresinin üstü daha sonra aynı renkte sprey boyayla kapatıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Daha önce de Mersin’de BDP’nin seçim bürolarına yönelik saldırılar yaşanmıştı. Dün de Mersin’de CHP’nin seçim ofisi üzerine benzin dökülerek yakılmıştı.

İzmir'de HDP'lilere saldırı

İzmir'in Urla İlçesi'nde, seçim bürosu açma hazırlığındaki Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyeleri ile çevrede toplanan yaklaşık bin kişi arasında gerginlik çıktı. Önlem alan polis, yakındaki BDP binasına da plastik sandalye fırlatan öfkeli kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında seçim irtibat bürosu açılışı için İzmir'in Urla İlçesi'ne giden HDP seçim aracı, Cumhuriyet Meydanı'nda bekleyen 100 kişilik grubun taşlı ve sopalı saldırısına uğradı.

Öğle saatlerinde Urla Belediyesi'nin de bulunduğu meydanda, HDP ilçe başkanlığının bulunduğu binada seçim bürosunun açılışı için hazırlık yapıldı. Burada bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik HDP'li gruba, çevrede toplanmaya başlayanlar tepki gösterdi. Meydanda toplanan bine yakın kişi, burada HDP'lilere izin vermeyeceklerini söyledi. Grup HDP ve PKK aleyhine sloganlar atmaya başladı.

Grubun binaya doğru yönelmesi üzerine de, HDP'lilerin çevresinde önlem alan polis, grubu biber gazı sıkarak uzaklaştırdı. Gruptan bazı kişiler yakında bulunan BDP ilçe binasına giderek burada da tepkilerini sürdürdü. Gruptaki bazı kişiler hem HDP hem de BDP ilçe binalarına plastik sandalyeler fırlattı. Urla Dörtyol kavşağında HDP'nin seçim otobüsü taş yağmuruna tutuldu.