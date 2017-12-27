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Mersin'de bahar havası

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - TÜRKİYE'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerken, Mersin'de bahardan kalma günler yaşanıyor

27 Aralık 2017 14:03

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - TÜRKİYE\'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerken, Mersin\'de bahardan kalma günler yaşanıyor.
Yılın 300 günü güneş gören ve \'Güneş Kenti\' adıyla bilinen Mersin\'de, termometreler 17 dereceyi gösterdi. Nem oranının yüzde 80\'leri bulmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık 20 derece dolaylarına çıkarken, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü. Sıcak hava ve güneşi fırsat bilen Mersinliler de sahil kenarına akın etti. Şehir merkezinde bulunan Atatürk Parkı\'na giden vatandaşlar, sahil kenarında gezerek sıcak havanın tadını çıkardı. Çocuklar parklarda gönüllerince oynarken, büyükler ise çimlere oturup sohbet etmeyi tercih etti. Bazı Mersinliler ise sıcak havayı fırsat bilip balık tutarak zamanını geçirdi. Meteoroloji Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, güneşli hava önümüzdeki günlerde de Mersin\'de etkisini sürdürecek.

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