Mersin'de Atatürk, törenlerle anıldı

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN’de, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79’uncu yılında düzenlenen törenlerle anıldı.

Mersin\'deki 10 Kasım töreni, saat 08.45\'te Mersin Valisi Ali İhsan Su\'nun Cumhuriyet Meydanı\'na gelip, tören mangasını selamlamasıyla başladı. Törene, Vali Su\'nun yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ile gaziler ve öğrenciler katıldı.

Vali Su, Tuğamiral Gürbüz ve Başkan Kocamaz\'ın Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakmasıyla devam eden törende, Atatürk\'ün yaşamını yitirdiği saat 09.05\'te, sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Mersin limanındaki gemilerle balıkçı barınağındaki teknelerin sirenleri çalınırken, araç sürücüleri de korna çaldı. Lokomotifler de düdüklerini çalarak, anmaya katıldı. Sirenler, çalındığı sürece kentte hayat dururken, o sırada yolda olan Mersinliler de bulundukları yerlerde Atatürk için saygı duruşuna geçti.

Kültür Merkezi\'nde ise Mersin Devlet Opera ve Balesi\'nin sanatçıları eşliğinde İstiklal Marşı\'nı okundu. Tören, \'10 Kasım Atatürk\'ü Anma\' konulu multivizyon gösterisi, öğrencilerin okuduğu şiirler, Devlet Klasik Türk Müziği Korusu\'nun \'Atatürk\'ün Sevdiği Şarkılar\' konseri ve \'Atatürk\'ü Anıyoruz\' konulu programla sona erdi.

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