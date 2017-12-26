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Mersin'de askerlere kumpas kurduğu iddia edilen 6 kişi yakalandı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, 2 askere 'FETÖ/PDY ilişkisi' ile 'ahlaksız tutum ve davranış' gerekçelerini öne sürerek, kumpas kurup, ihraç edilmelerini sağlamaya çalıştığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

26 Aralık 2017 20:38

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, 2 askere \'FETÖ/PDY ilişkisi\' ile \'ahlaksız tutum ve davranış\' gerekçelerini öne sürerek, kumpas kurup, ihraç edilmelerini sağlamaya çalıştığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, 1\'i astsubay 6 kişinin, 2 askere \'ilişki tuzağı\' kurup, isimsiz ihbar göndererek, haklarında dinleme kararı aldırdığı belirlendi. Şüphelilerin, meslekten ihraç edilmelerini sağlamaya çalıştığı askerler hakkında \'FETÖ/PDY\'ye üye olmak\' suçlamasında bulunduğu da belirlendi. Savcılık tarafından iddialarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kimliği belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği belirtildi. 

 

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