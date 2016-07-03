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Mersin'de arazi kavgası; iki kardeşini öldürdü

Ağır yaralanan iki kardeş doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı

03 Temmuz 2016 01:50

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Taşkuyu Mahallesi’nde akşam saatlerinde aralarında arazi anlaşmazlığı olan Yusuf Aydın(44), İsmail Aydın(27) ve Cüneyt Aydın (25) arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Yusuf Aydın, eline geçirdiği av tüfeği ile kardeşleri İsmail Aydın ve Cüneyt Aydın’a ateş ederek ağır yaralandı.

Posta'nın haberine göre, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi ve Medical Park Tarsus Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan iki kardeş hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler. İki kardeşini öldüren Yusuf Aydın olaydan sonra firar etti. Jandarma Yusuf Aydın'ı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

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Tarsus Devlet Hastanesiarazi kavgasıMersinTarsusMedical Park Tarsus Hastanesi

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