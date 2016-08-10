Mersin'de Arapça tabelalar kaldırılıyor

Mersin Esnaf Odaları Birliği'nin tespitlerine göre Suriyelilere ait kayıtlı 42, kayıt dışı 1000'in üzerinde iş yerinin bulunduğu kentte Arapça yazılı tabelalar da arttı. Suriyelilerin açtığı iş yerlerine asılan Arapça tabelaları 'Türkçeleştirmek' için çalışmalar başladı.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak gelen 167 bini kayıtlı olmak üzere yaklaşık 320 bin Suriyelinin bulunduğu Mersin'de, Arapça tabelalar vatandaşların tepkisini çekmeye başladı. Şikayetler üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi, tabelaların Türkçe tabelalarla değiştirilmesine karar verdi.

"Uygulama tüm diller için geçerli"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, tabela değişimi için tebligat bildirimlerinin başladığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, esnafa 1 aylık süre tanındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine meclisimizde değerlendirdik ve aldığımız meclis kararıyla uygulamaya koyduk. Tabelalar sadece Arapça için değil, Türkçe dışında bütün diller için de düşünülüyor. Vatandaşlarımız Arapça bilmediği için iş yerlerinin ismini anlamıyor. Esnafın büyük şikayetleri olmuştu. Önce uyarı yapıyoruz. Verdiğimiz süre sonunda tabelalarını değiştirmezlerse, iş yeri tabelalarını indireceğiz. Burası Türkiye ve insanların ortak dili Türkçe. Herkesin bu ortak dile uyması gerekiyor. Yabancı isimlerden, uluslararası marka olmayan diğer iş yerlerinin de tabelalarını değiştireceğiz. Bu süreçte inşallah neticeye varmış olacağız."

"Tabelaların hem Türkçe hem Arapça olması daha iyi"

Uygulamayı Suriyeli esnaflardan bazıları olumlu karşılarken, Türk esnafın bir kısmı da uygulama nedeniyle endişe yaşadığını söyledi. Hamza Kökmen, Suriyeli'lerin Türk esnafı tercih etmediğini belirterek şöyle dedi:

"Bir Türk kuaför olarak, Suriyeli olduğunu bilmiyorum işletmenin. O Türkçe bilmiyor, ben Arapça bilmiyorum. O berber koltuğuna oturduğumda nasıl anlaşacağız. En azından Suriyeli olduğunu bilsem girmem oraya, Türk esnaf ararım. Suriyeli müşteri geldiği zaman ben hizmet veremiyorum, çünkü Arapça bilmiyorum. Tabelaların Türkçe olması kötü olur. Türk müşterim bilmeyecek Suriyeli esnafa gidecek. Tabelaların hem Türkçe hem de Arapça olması daha iyi."

Suriyeli işletme sahibi Muhammed Fares ise değişikliği olumlu bulduğunu söyleyerek, "Tabelalar Türkçe olacak. Herkes tabelamızı okuyacak ve bizim ne yaptığımızı bilecek. Bu güzel bir durum" şeklinde konuştu.