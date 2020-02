Mersin'de Ampute Milli Takımı'nın yıldız ismine büyük ilgi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)



MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Sporun Mutfağındakiler Paneli’ne katılan spor dünyasının ünlü isimleri, gençlerden gelen soruları cevaplandırırken, Avrupa Şampiyonu olan Ampute A Milli Takımı’nın yıldız isimi Barış Telli büyük ilgi gördü.

Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki etkinliğe geçtiğimiz İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Ampute A Milli Takımı’nın yıldız Barış Telli, Kanal D ve CNN Türk Spor muhabiri, gazeteci Emre Tilev ile Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan konuşmacı olarak katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ile çok sayıda öğrenci ve öğretmenlerinin hazır bulunduğu etkinlik gazeteci Emre Tilev\'in moderatörlüğünü üstlendi. Burada konuşan Tilev, etkinliğe katılanların hayatında unutamayacağı bir gün yaşayacağını belirterek, \"Çünkü hayatta ayakta durmanın, mücadele etmenin, zaman zaman düşüp yeniden ayağa kalkmanın ne demek olduğunu öğreneceksiniz. Türkiye’nin en önemli markalarından birinin, en önemli isimlerinden birisiyle sohbet etme şansını yakalayacaksınız\" dedi.

Bir futbolcunun yükselebileceği en üst noktanın Millli Takım’da oynamak olduğunu sözlerine ekleyen ve Ampute A Milli Takımı’nın yıldız isimlerinden Barış Telli’yi tanıtan Tilev, \"O milli formayı taşıyabilmenin gururu, heyecanı, coşkusu bir başkadır. Yine o milli takımla muazzam bir başarıya imza atıp dünyaya adınızı duyuruyorsanız, ülkemizin al bayrağını dünyadaki herkesin izleyebileceği şekilde göndere çektirebiliyorsanız, ulusal marşınızı coşkuyla söyletebiliyorsanız sizden daha mutlusu yoktur. Bize bunu yaşatan çok değerli bir isim sevgili Barış Telli’ye de bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizler de bu şehrin birer ferdi olmaktan dolayı bence çok mutlu olmalısınız. Çünkü Burhanettin Kocamaz gibi çok değerli bir belediye başkanınız var ve muazzam işlere imza atıyor\" diye konuştu.

Ardından söz alan Ampute A Milli Takımı’nın yıldız isimlerinden Barış Telli, 40 bin kişilik bir taraftar grubu karşısında oynamanın nasıl bir duygu olduğunu, maç anında hissettiklerini anlatırken, yıllardır hayalini kurduğu ve o gün gerçeğe dönüştürdüğü zaferinde yaşadıklarını öğrenciler ile paylaştı. Telli, bacağını nasıl kaybettiğini ve şu an bulunduğu noktaya gelmek için neler yaptığını anlatarak, şunları söyledi:

\"Ben 4 yaşında bir trafik kazası sonucu ayağımı kaybettim ama hiçbir zaman hayallerimi kaybetmedim. Bir futbol topunun peşinde koşacağım diye ayağımı kaybettim ama futbolcu olacağımın ya da olimpiyatlara gireceğimin hayaliyle büyüdüm. Türkiye’de bir ampute futbol yokken bile ben sokakta ya da sınıf maçlarında ampute futbolcu olarak normal sizin aranızda yer almak için hep çalıştım, hep mücadele ettim. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Zaman zaman dışlansam da, yapamazsın edemezsin, senin tek ayağın var demelerine rağmen ben hep hırs yaptım. Ama bu tatlı bir hırstı. Kimseye zarar vermeden hep düşündüm, nasıl başarılı olacağımı düşünerek bunu uygulamalı bir şekilde aktarmak istedim. Ben çok şanslıydım ki annem, babam gibi beni her zaman yönlendiren, her şeyi öğreten bir aileden olduğum için kendimi çok büyük bir şans olarak nitelendiriyorum. Ben başardıkça insanlar bana inanmaya başladı. Yapamazsın edemezsin diyen insanlar bu sefer helal olsun kardeşim demeye başladırlar.\"

Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan salondakilere hayal kurup kurmadıklarını sorarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Ne olmak istiyorsanız olun. İster doktor olun, ister öğretmen olun, ister sporcu olun ama Barış’ın yaptığı gibi bir şey yapın. Her gece yatağa yattığınız andan itibaren hayal kurmaya başlayın. Onun adı her ne ise, örneğin kansere çare bulmak için yatağa yatın her gece. Sabah bulmuş olmayacaksınız biliyorum ama bu hayalle yaşayın arkadaşlar. Ertesi sabah yine aynı hayali kurmak için çaba sarf etmeye başlayın ve gece tekrar o hayalle uyuyun. Hayalleriniz sizi gidemeyeceğiniz, ulaşamayacağınızı düşündüğünüz her noktaya götürecektir. Ne olursa oldun hayatta başınıza ne gelirse gelsin.\"

Arslan ayrıca Barış Telli’nin İngiltere karşılaşmasındaki tarihe geçen pozunu yorumlayarak, gençlere hedeflerine gitmeleri için neler yapmaları gerektiğini öğütledi. Panelin ardından soru-cevap kısmına geçildi ve panelistler, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Program sonunda Genel Sekreter Yardımcısın Gökbel tarafından panelistlere çiçek ve plaket verildi.

FOTOĞRAFLI