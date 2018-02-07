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Mersin'de adliye binasında intihar girişimi

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de borcu nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, 12 katlı adliye binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu

07 Şubat 2018 21:57

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de borcu nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, 12 katlı adliye binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Adı açıklanmayan genç, polis tarafından ikna edilerek hastaneye götürüldü.
Bugün öğle saatlerinde, bir kişi, Mersin Adliyesi\'nin çatısına çıktı. Genci çatıda görenler, polise haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi geldi. Borç nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen genç, polislerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu ikna edilerek çatıdan indi. Adı açıklanmayan genç, sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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