T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin'de 7 PKK'lı yakalandı

Mersin'de bir kamyonete düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 7 PKK'lı yakalandı.

13 Kasım 2011 02:00

T24 - Mersin'de bir kamyonete düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 7 PKK'lı yakalandı. Nakliye yapıldığı izlenimi verilen araçta, 4 kalaşnikof tüfek ve 8 el bombası ele geçirildi.


Aydıncık ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan Hatay'a gittiği bildirilen otomobili Aydıncık ilçesi çıkışında durdurdu.


Araçta bulunan 6 kişiyi gözaltına alan polis, otomobilin arkasından gelen kamyoneti de durdurarak sürücüsünü etkisiz hale getirdi.


Nakliye yapıldığı izlenimi verilen kamyonette yapılan aramada, ev eşyalarının arasında gizlenen 4 kalaşnikof tüfek ile çok sayıda mermi ve 8 el bombası ele geçirildi.


Yakalanan kişilerin eylem hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24