Mersin'de 7 PKK'lı yakalandı

T24 - Mersin'de bir kamyonete düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 7 PKK'lı yakalandı. Nakliye yapıldığı izlenimi verilen araçta, 4 kalaşnikof tüfek ve 8 el bombası ele geçirildi.



Aydıncık ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan Hatay'a gittiği bildirilen otomobili Aydıncık ilçesi çıkışında durdurdu.



Araçta bulunan 6 kişiyi gözaltına alan polis, otomobilin arkasından gelen kamyoneti de durdurarak sürücüsünü etkisiz hale getirdi.



Nakliye yapıldığı izlenimi verilen kamyonette yapılan aramada, ev eşyalarının arasında gizlenen 4 kalaşnikof tüfek ile çok sayıda mermi ve 8 el bombası ele geçirildi.



Yakalanan kişilerin eylem hazırlığında olduklarının belirlendiği bildirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.