Mersin'de 57'nci Alay yürüyüşü

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de gerçekleştirilen \'57’nci Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü\' büyük ilgi görürken, öğrenciler tarafından dev Türk bayrağı taşındı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğindeki yürüyüş Tren Garı’ndan başladı. Buradan mehter takımı eşliğinde 1 kilometrelik dev Türk bayrağı taşıyarak Cumhuriyet Alanı\'na yürüyen öğrencilere, çevredeki vatandaşlar alkışları ile destek verdi. Alanda şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Ardından mehter takımı tarafından mini bir konser verildi.

Burada konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Çanakkale Zaferi\'nde ayrı bir yeri olan 57’nci Piyade Alayı şehitlerini andıklarını belirterek, \"Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum, nur içinde yatsınlar. İnşallah bizler de, bizden sonra gelen gençler de bu ecdadımıza yakışır birer nesiller olurlar. Bu millet nice 57’nci alaylar, nice zaferler, nice badireler atlatarak bugünlere geldi\" dedi. Etkinliğin sonunda öğrencilere çorba dağıtıldı.



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