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Mersin'de 528 bin captagon ele geçirildi

MERSİN, (DHA) - MERSİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonda 87 kilo 950 gram ağırlığında 528 bin captagon hap ele geçirdi

17 Nisan 2018 19:09

MERSİN, (DHA) - MERSİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonda 87 kilo 950 gram ağırlığında 528 bin captagon hap ele geçirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 14 Nisan\'da Mezitli ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Burada, Konya plakalı araçta yapılan aramada 85 ayrı pakette 528 bin uyuşturucu nitelikli sentetik captagon tabletler ele geçirildi. Operasyonda, Suriye uyruklu M.A., A.G. ve H.G. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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