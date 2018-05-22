Mersin'de 42 kaçak ve 1 organizatör yakalandı

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de operasyon düzenleyen Sahil Güvenlik ekipleri, 42 Suriyeli kaçak ile 1 organizatöru yakaladı.

19 Mayıs günü, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesindeki Taşboğaz önlerinde bir tekne ile göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarı alan ekipler harekete geçti. İhbar sonrası bölgeye görevlendirilen sahil güvenlik botu içerisindeki ekipler, göçmen kaçakçılığı yapan tekneyi tespit etti. Ardından tekneye operasyon düzenleyen ekipler, 42 Suriye uyruklu ile 1 insan kaçakçısını yakaladı.

FOTOĞRAFLI