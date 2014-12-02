Mersin'de 400 ton GDO'lu mısır unu ele geçirildi!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Mersin’deki bir antrepoda 400 ton GDO’lu mısır unu ele geçirdi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin ele geçirdiği 400 ton GDO’lu mısır ununun Güney Amerika menşeili olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, bir firma tarafından serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ithal edilen "mısır gluteni"nin işlemlerinde sahte tarım uygunluk belgesi kullanıldığını belirledi.

Yapılan araştırmada, 400 ton ürünün Çin'den getirilerek antrepoya alındığı, firmaca İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne uygunluk belgesi için müracaat edildiği halde ürünlerin daha sonra başka bir firmaya devredildiği belirlendi. Ayrıca, söz konusu firma tarafından Mersin Gümrük Müdürlüğü'nce tescilli serbest dolaşıma giriş beyannamesinin düzenlendiği de saptandı.

Beyanname ekinde Mersin Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden alınmış uygunluk yazısı olduğunu gören ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda söz konusu belgenin sahte olduğunu belirledi.

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan analizler sonucunda, söz konusu ürünün GDO yönünden mevzuata aykırı olduğu, eşyada "35S Promoter" ve "NOS Terminatör" saptandığı ve ürünlerin GDO'lu olduğu tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilen konuyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Bakanlığın olayla ilgili inceleme ve takibi sürdürdüğü bildirildi.