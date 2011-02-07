-MERSİN'DE 4 OTOMOBİL KUNDAKLANDI MERSİN (A.A) - 07.02.2011 - Mersin'de, 4 otomobil kundaklandı. Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi'nde aynı sokakta bulunan 01 B 5115 ve 33 AYN 37 otomobil ile Turunçlu Mahallesi'nde 33 AS 447 ve Turgut Türkalp Mahallesi'nde 01 TT 571 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü araçlardan biri tamamen kullanılamaz hale geldi, diğerlerinde maddi hasar oluştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.