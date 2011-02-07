T24 LogoT24 Logo
Gündem

MERSİN'DE 4 OTOMOBİL KUNDAKLANDI MERSİN (A.A)

07 Şubat 2011 09:33

-MERSİN'DE 4 OTOMOBİL KUNDAKLANDI MERSİN (A.A) - 07.02.2011 - Mersin'de, 4 otomobil kundaklandı. Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi'nde aynı sokakta bulunan 01 B 5115 ve 33 AYN 37 otomobil ile Turunçlu Mahallesi'nde 33 AS 447 ve Turgut Türkalp Mahallesi'nde 01 TT 571 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü araçlardan biri tamamen kullanılamaz hale geldi, diğerlerinde maddi hasar oluştu.  Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24