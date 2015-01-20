Mersin'de 333 göçmen yakalandı

Mersin'den balıkçı tekneleriyle denize açılıp, açıklarda bindikleri ticari gemiyle Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 333 belgesiz göçmen, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'nın gemiye düzenlediği operasyonla yakalandı.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, son dönemde kaçak göçmenlerin İtalya'ya götürülmesinde ticari gemilerin kullanılmaya başlandığı tespit edildi. Doğu Akdeniz'de göçmen kaçakçılığına yönelik tedbir ve istihbarat çalışmalarını artıran Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Togo bayraklı "Burçin" adlı 88 metrelik ticari gemiye çok sayıda yastık, battaniye ile mürettebatın ihtiyacından fazla gıda alındığı bilgisine ulaştı.

AA’da yer alan habere göre geminin Mersin açıklarında olduğunu belirleyen ekipler, "TCSG Yaşam" adlı arama kurtarma gemisi, uçak ve helikopter, 4 ani müdahale botuyla gece operasyon başlattı. Geminin bulunduğu bölgeyi havadan ve denizden izlemeye alan ekipler, termal kameralarla yaptıkları incelemede, balıkçı tekneleriyle yola çıkan çok sayıda kaçak göçmenin açıklarda gemiye transfer edildiğini belirledi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Fatih Erhan'ın, TCSG Yaşam içerisinden yönettiği operasyonda, aralarında çok sayıda Deniz Arama Güvenlik ve Operasyon Timi'nin de (DAGOT) olduğu 340 sahil güvenlik personeli, balıkçı tekneleri ve gemiye müdahale etti. Müdahale anı kamerayla kaydedildi.

Ekipler gemiye çıkarken engellenmeye çalışıldı

Operasyon sırasına botlarla yanaştıkları gemiye çıkmaya çalışan sahil güvenlik ekipleri, bazı kaçak göçmenlerin engellemeleriyle karşılaştı. Geminin tırmanma merdivenlerini sallayarak ekiplere zorluk çıkartanlar, DAGOT personelinin uyarıları sonucu direnmekten vazgeçti. Gemiye çıkarak kontrolü alan ekipler, çok sayıda kaçak göçmeni yakalarken, aralarında sağlık sorunu olanlara da ilk müdahaleyi yaptı.

Kaçmaya çalışan balıkçı teknesi de yakalandı

Kaçak göçmenleri gemiye taşıyan 2 balıkçı teknesine de el koyan ekipler, bir grup göçmenin olduğu teknenin ise kaçmaya çalıştığını belirledi. Ani müdahale botu ve helikopterle takip edilen teknenin kaptanına "dur" ihtarında bulunuldu. Uyarılara rağmen kaptanın durmaması üzerine DAGOT personeli tekneye çıkarak, kontrolü aldı. Operasyon sonunda gemi ve balıkçı teknelerindeki büyük çoğunluğu Suriyeli 333 kaçak göçmen yakalanırken, insan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 Türk ve 11 Suriyeli gözaltına alındı.

Geçen yıl bin 754 kaçak göçmen yakalanmıştı

Bu arada, Mersin'de geçen yıl düzenlenen operasyonlarda, çoğunluğu batma tehlikesi geçiren teknelerde bin 754 kaçak göçmen yakalanmıştı.