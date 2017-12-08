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Mersin'de 32 askere FETÖ'den gözaltı kararı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, FETÖ/PDY'de mahrem imam oldukları tespit edilen 32 asker hakkında gözaltı karar verildi

08 Aralık 2017 14:32

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, FETÖ/PDY\'de mahrem imam oldukları tespit edilen 32 asker hakkında gözaltı karar verildi.
Mersin Adliyesi\'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, askerlerin anayasal düzeni değiştirmek ve terör örgütüne üyelik ile suçlandığı belirtilerek, \"Örgüte yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan  soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanması içerisinde bulunan ve mahrem imam oldukları tespit edilen, aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu 32 şüpheli asker hakkında Sulh Ceza Hakimliğince gözaltı kararı verilmiştir\" ifadelerine yer verildi. Şüpheliler hakkındaki gözaltı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
 
 

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