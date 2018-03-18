Mersin'de 31 bin 92 tablet kaçak hap ele geçirildi

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, polisin TIR parkı işletmesine düzenlediği operasyonda, 31 bin 92 tablet kaçak hap ele geçirdi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, saat 01.30 sıralarında A.C.\'nin işlettiği TIR parkındaki işyerine operasyon düzenledi. İşyerinde yapılan aramalarda 2 bin 196 tablet kas gevşetici, 14 bin tablet uyuşturucu tedavisinde kullanılan ilaç, 14 bin 896 tablet antibiyotik olmak üzere, toplam 31 bin 92 tablet kaçak ilaç ele geçirildi.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



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