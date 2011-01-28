Mersin'de 3 katlı otele moloflu saldırı!

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Yüzleri maskeli olduğu ifade edilen 3 kişi, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Yenihal Mahallesi 6044 sokak üzerindeki 3 katlı İpek Oteli'ne molotof kokteyleri ile saldırarak ateşe verdi.Saldırganlar, gecenin karanlığından faydalanarak olay yerinden kaçarken, zemin kattan başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın nedeniyle otel sahibi Mehmet İpek ile otel çalışanları ve az sayıdaki müşteri, üst katlara çıktı. Alevlerin çoğalması üzerine, otelde kalan 44 yaşındaki Mustafa Dişbudak 2'inci kattan atlayarak yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen ambulansla Mersin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, her 2 ayağının da kırıldığı bildirildi.Bu arada yangına, olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Mahsur kalanlar, otelin arka tarafından tahliye edilirken, oteldeki yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Binanın tamamen kullanılamaz hale geldiği yangında, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangından yara almadan kurtulan, ancak dumandan etkilendiği için olay yerindeki ambulansta kısa bir süre tedavi gören otel sahibi Mehmet İpek, 3 kişiyi otele molotof kokteyli atıp kaçarken gördüğünü söyledi. İpek, otelde o sırada az sayıda müşterisinin olduğunu da sözlerine ekledi.Emniyet Müdürü Arif Öksüz de olay yerine gelerek çalışmaları yerinde incelerken, çevredeki yoğun kalabalık nedeniyle, çevik kuvvet polisi de olay yerinde önlem aldı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.