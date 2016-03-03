Mersin’de 3 imzacı akademisyenin sözleşmeleri yenilenmedi

Mersin Üniversitesi’nde görev yapan ve Barış için Akademisyenler tarafından yayımlanan “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan 3 akademisyenin sözleşmeleri yenilenmedi.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, bildiriye imza veren akademisyenlerin Esin Gülsen, Bermal Aydın ve Deniz Altınay'a üniversite yönetimince gönderilen tebligatta, 14 Nisan'a kadar devam eden sözleşmelerinin yenilenmeyeceği iletildi.

Yine Mersin Üniversitesi’nde akademisyenler hakkında idari soruşturma başlatılmış ve sözleşmesi biten Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şener ve Yrd. Doç. Dr. Yasemin Karaca'nın sözleşmeleri yenilenmemişti.