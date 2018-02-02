Mersin'de 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları belirlenen ve adları açıklanmayan 3 erkek şüpheliyi, operasyon düzenleyip, gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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