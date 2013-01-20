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Mersin'de 2 milyon liralık GDO'lu çeltik ele geçirildi

Yurt dışından Mersin'e getirilen 1 642 ton çeltiğin GDO'lu olduğu ortaya çıktı

20 Ocak 2013 13:15

Mersin'de, 2 milyon lira değerinde genetiği değiştirilmiş organizmalı (GDO) çeltik ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi.

Yurt dışından Mersin Limanı'na bir gemi ile getirilen 1.642 ton çeltikten alınan numunelerin, yaptırılan analizi sonucunda, çeltiklerin GDO'lu olduğu tespit edildi. Ele geçirilen çeltiklere soruşturma kapsamında el konuldu.

El konulan çeltiklerin değeri yaklaşık 2 milyon lira olarak tespit edilirken, gemi ile yurda sokulmak istenen ürünlerle ilgili gerekli inceleme ve işlemlerin yapılması için konu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili birimine intikal ettirildi.

Olayla ilgili yedi şüpheli hakkında düzenlenen soruşturma dosyası, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

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